El turisme, les superilles i els pactes acaparen el primer debat dels principals candidats a Barcelona

Trias i Collboni, negociant en obert

Entre els grans debats que marcaran les eleccions municipals del 28 de maig hi haurà el turisme, el model de transformació urbanística i els pactes postelectorals. Almenys aquesta ha estat una de les evidències que s'ha desprès del, segons les enquestes i la previsió de vot, en aquest cas organitzat per Pimec en clau empresarial. En la conversa, que s'ha donat al Born Centre de Cultura i Memòria, hi han participat Ernest Maragall (ERC), Ada Colau (BComú), Jaume Collboni (PSC), Xavier Trias (Junts) i Daniel Sirera (PP). Entre les posicions fermes exhibides hi ha hagut, per part del candidat socialista, o la reivindicació del model de superilla , que Colau ha anunciat amb noves dades queTot això mentreha furgat en la crítica a la gestió del turisme del govern de comuns i PSC, en denunciar les acumulacions massives que ja es viuen a diversos punts de la ciutat . I, al seu torn, ha incidit en què la mobilitat actual ha deixat "una ciutat impossible" i ha assegurat que menys cotxes no signifiquen menys contaminació "perquè s'estan més estona per arribar als llocs".Al marge d'aquest debat concret, i del to cordial de tots els participants, les topades personalistes també han tingut el seu espai. Un dels més assenyalats pels seus rivals ha estat. Tant Trias com Sirera -que li ha atribuït- han assenyalat la situació ambivalent del candidat socialista, ara fora de l'Ajuntament però encara sent el líder d'una formació política que comparteix govern municipal alhora que critica part de l'obra clau de l'executiu.Les anades i vingudes s'han fet especialment aferrissades en debats com el turisme i la mobilitat. Arran d'una pregunta del president del RACC, Josep Mateu, que demanava als candidats si governen si farien "polítiques basades en la congestió programada per desincentivar l'ús del vehicle privat", l'alcaldessa ha tirat d'ironia.Davant la possibilitat -gairebé obligatòria- d'arribar a pactes de govern entre partits després de les eleccions, el candidat de Junts ha estat pragmàtic., ha etzibat Xavier Trias. Una directa que el candidat socialista ha rebutjat d'entrada, tot assegurant que la seva llista serà la més votada, però que després ha matisat. Així, ha plantejat que per arribar a acords de govern té: "model de creixement econòmic", "protecció de polítiques socials" i "lleialtat a l'Estat i les institucions europees".Una proposta que Trias ha respost exposant que "els dos primers punts els té segurs", mentre que amb la tercera idea caldria puntualitzar que el que també és necessari és que l'estat espanyol i Europa siguin recíprocs., ha remarcat Xavier Trias, tot mencionant els exemples de la proposta inamovible d'Aena a l'aeroport o un acord de capital cultural i científica entre l'Estat i Barcelona que aporta 20 milions d'euros cada any. "Sap el ridícul que és això? Només el Reina Sofia rep 40 milions d'euros cada any. I nosaltres 20 milions per a tots les centres", ha reblat l'exalcalde.Igualment, preguntat directament per Maragall, el candidat del PP,, ha deixat la porta oberta a prestar els seus vots a la candidatura de Trias. De fet,. Així, Sirera ha expressat que, si bé té retrets als governs previs tant de Collboni com de Trias, la negociació per un possible pacte el basarà "en el model de ciutat" que plantegin. Un model en què el líder del PP ha prioritzat l'aconseguiment d'una capital catalana "neta" i "segura".Aquesta informació s'ampliarà.

