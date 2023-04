Un home de 30 anys i un menor de 12 moren en un accident de quad al Bages

Un home de 30 anys i un noi de 12, tots dos veïns de, han mort aquest diumenge a la tarda en un. El vehicle, segons han informat els, es va precipitar per un barranc cap a la riera de Mura, al camí de les Generes, passat Sant Benet de Bages , ja en terme de Talamanca.L'avís de l'accident va arribar apoc després d'1/4 de 8 del vespre. Un quad ocupat per un home de 30 anys i un menor de 12 es va precipitar per un barranc quan circulava per un camí boscós en terme deFins al lloc de l'accident es van desplaçar vuit dotacions dels Mossos d'Esquadra, efectius dels, deli, també, un helicòpter. Després d'una estona, els efectius de rescat van arribar al lloc de l'accident, però lesEls Mossos d'Esquadra han obert unaper determinar les causes de l'accident mortal.

