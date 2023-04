El cambrer que va morir en l'incendi del restaurant de Madrid va participar en el càsting d'«Operación Triunfo»

Sense llicència per cuinar

Divendres es va viure un incident molt tràgic a Madrid. En un restaurant de la plaça Manuel Becerra es va produir un incendi que es va saldar amb dos morts i vuit ferits (i no tenia llicència de cuina), un fet que va commocionar la capital espanyola. Ara, després del cap de setmana, ha transcendit la notícia que una de les persones que va perdre la vida era un jove de 25 anys, que treballava de cambrer i va arribar a participar en el càsting final d'El jove feia molt pocs dies que treballava en aquest local de la cadena de restaurants Burro Canaglia., es va traslladar a Madrid per intentar complir el seu somni de triomfar a la música.de Gestmusic, en l'última edició que es va celebrar el 2020. Ara, la seva família, commocionada, va parlar a través del pare del jove amb els mitjans.per aclarir tot el que ha passat. Des de l'empresa de restauració, però, s'han amagat en un breu comunicat.ens sentim profundament commoguts per la mort de les víctimes de l'incendi va passar la nit passada al local de Manuel Becerra, Madrid. A través d'aquest comunicat estenem els nostres més sincers condols a les famílies afectades i desitgem una aviat recuperació als ferits", han escrit des de l'empresa.Segons el cens de locals de l'Ajuntament de Madrid, on consta com a "", com recullen diversos mitjans de comunicació. L'Ajuntament, però, ha assegurat que es tracta d'un "error" en l'epígraf que descriu el tipus de local, i que sí que podia disposa de cuina, perquè teniai això inclou la cuina i elements per cuinar. Així mateix, el consistori està investigant l'estat de la llicència per comprovar si es van complir les prescripcions que conté.

