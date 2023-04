Una prestigiosa ONG denuncia com és de fàcil espiar i assetjar periodistes a l'Estat

Assetjar periodistes

L'denuncia com és de fàcil espiar i assetjar periodistes a l'estat espanyol. En concret, assenyala la manca de salvaguardes a Espanya per evitar l'espionatge a periodistes i a les seves fonts de la vigilància estatal. En un informe publicat aquest dilluns,i lamenta que "no s'ha detectat cap progrés" pel que fa a la millora de la llibertat de premsa.Per altra banda, l'entitat lamenta els atacs amb violència per part d'alguns cossos policials de l'Estat -tot recordant que aquests precisament els haurien de protegir- i es mostraper l'increment en el nombre de demandes judicials contra periodistes d'investigació i mitjans crítics.El document, titulat, analitza la situació de la llibertat de premsa en un total de 18 estats de la Unió Europea, centrant-se en àmbits com el pluralisme, la seguretat dels periodistes o la llibertat d'expressió i informació. En el cas espanyol,que tenen els periodistes per evitar que puguin ser espiats. En aquest sentit, subratlla la importància que s'introdueixin mesures efectives per tal que no es violin drets personals i professionals.El document cita l'exemple d'Iberdrola,a El Confidencial des dels tribunals després d'acusar el mitjà d'iniciar "una campanya de desprestigi" basadaPer altra banda, l'ONG denuncia que la llibertat de premsa a l'Estat "és encara limitada", sobretot per la manca de recursos que es destinen a la protecció de les dades i pel lent processament de sol·licituds d'informació per part de periodistes.Un dels problemes que també menciona l'informe és l'assetjament que viuen els periodistes a la xarxa, especialment les dones.del sector acostumen a ser les que més crítiques reben i, alhora, estan infrarepresentades en posicions de responsabilitat.Segons Civil Liberties Union for Europe,a les crítiques.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor