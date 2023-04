El rècord històric que ha batut el Barça amb la victòria davant l'Atlètic de Madrid

La victòria del Barça davant l'Atlètic de Madrid al Camp Nou per celebrar Sant Jordi no només l'ha apropat, ja de manera gairebé definitiva, al títol de Lliga, sinó que li ha permès batre un rècord històric. I és que els blaugrana-9 concretament-, una fita fins ara inèdita a les grans lligues europees.Cap equip de la lliga espanyola, anglesa, alemanya, italiana, francesa, portuguesa i holandesa havia aconseguit mai encaixar tan pocs gols en arribar a aquest punt de la competició. S'hi va quedar a prop ella temporada 1991-92 i ella 2004/05, quan van rebre 10 gols en contra en 30 jornades.Si bé, els de Xavi han anat un pas més enllà, i amb la porteria imbatuda d'aquest diumenge han superat els portuguesos i els britànics. Las'ha convertit en la senya d'identitat dels blaugranes, que s'han acostumat a guanyar per la mínima gràcies a l'entramat que són capaços de construir al darrere.

