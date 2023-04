Troben 27 cadàvers enterrats en els terrenys d'un líder religiós a Kènia

Ja són 27 els cossos trobats per la policia de Kènia enterrats en fosses comunes en uns terrenys propietat del líder cultista Paul Mackenzie Nthenge, autoproclamat líder d'una secta del comtat de Kilifi, a la costa del país. L'investigat es troba ara mateix a la presó sota sospita d'influir els seus seguidors perquè dejunessin fins a morir.



Els investigadors han trobat almenys 32 fosses comunes a la finca de Mackenzie a la localitat de Malindi, de les quals encara en queden almenys una vintena per desenterrar. El capitost de l'anomenada Església Internacional de les Bones Notícies, es va entregar per primera vegada a la policia el mes passat, després que dos nens van morir per inanició davant dels seus pares, membres de la secta.

Després de ser alliberat sota fiança, va tornar a ser arrestat el 15 d'abril i ara mateix ha iniciat una vaga de gana per protestar contra el tractament rebut, segons informa el diari kenià The Nation. Onze membres més de la secta i els seus fills es troben, tres dels quals en estat crític, després de ser trobats llanguint en un bosc durant l'inici de les investigacions sobre les fosses comunes.A més, en les últimes hores, ha estat trobada amb vida unadel líder cultista. La dona, segons la policia, es troba "a l'abisme de la mort", també per inanició, malgrat que es va intentar resistir als agents que l'intentaven traslladar a un hospital per rebre atenció mèdica urgent.

