Tens un gran propòsit a la vida? Així és com et pot ajudar a prevenir l'Alzheimer

Una nova investigació del, a Boston, amb la col·laboració de la, ha suggerit que tenir unpodria promoure la resiliència cognitiva entre els adults de mitjana edat. Laés una capacitat del cervell per afrontar factors estressants, lesions i patologies, i resistir el desenvolupament de símptomes o discapacitats.Segons aquest estudi, tenir un objectiu a la vida implica canvis en l', amb una xarxa cerebral específica, i que pot representar un mecanisme de neuroprotecció que garanteixi una millor funció cognitiva durant la vellesa.Segons els autors de l'estudi, aquests canvis en l'organització poden ser un mecanisme pel qual "un propòsit més gran en la vida promou lai protegeix el cervell de la disfunció", fins i tot davant l'estrès, l'adversitat i la malaltia. I és que, en l'estudi, els individus que tenien més propòsit, tenien més connectivitat entre nodes específics del cervell per defecte.Tot i això, els agents modificadors de la malaltia per contrarestar el deteriorament cognitiu durant la vellesa encara són difícils de trobar, i és per això que cal identificar factors modificables que promoguin. Pel que fa a l'Alzheimer, l'educació i l'ocupació són indicadors típics de reserva, però cada cop es reconeixen més els factors psicològics, i un dels pilars del benestar psicològic és tenir propòsits a la vida.

