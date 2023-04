Aquest és el gest de Carles III que demostra que es troba incòmode

Un antic majordom de, que va treballar per ell entre el 2005 i el 2011, ha revelat quin és el gest que fa l'actual monarca britànic i que demostra que se sent. Es tracta d'Harrold, que ha explicat que el llenguatge no verbal del rei és molt interessant, en una conversa amb el Daily Mail.Aquest antic treballador ha dit que mai va veure el monarca molt "enfadat", però sí que va aprendre a adonar-se dels moments en què estava estressat o "infeliç", una circumstància que encara és capaç de detectar quan el veu per la televisió. "De cop, mirarà a l'esquerra i a la dreta, es mourà una mica i mirarà al seu voltant", explica l'exmajordom.Grant també ha fet referència a alguns durant la seva proclamació , quan va exigir al personal que enretirés unes plomes que li molestaven sobre la taula, i un altre incident amb la tinta d'una ploma durant una visita a Irlanda del Nord. "Probablement és la vegada que l'he vist més estressat", diu l'exmajordom, que ho atribueix al fet de perdre els seus dos pares tan ràpid i haver de seguir fent vida pública. Caldrà seguir amb molta atenció el llenguatge no verbal del rei d'Anglaterra el dia de la seva, el pròxim 6 de maig.

