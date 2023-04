Cas Ana Obregón: el Comitè de Bioètica alerta del perill de convertir menors en «orfes programats»

Elconsidera necessària una reflexió sobre els, tal com ha manifestat la seva presidenta,, en una entrevista a Europa Press. Segons Ruiz, casos com els d'poden convertir els menors en "".La presidenta de l'ens també ha recordat que, en casos d'adopció a l'Estat, s'estableix que la diferència d'edat entre l'adoptat i l'adoptant ha de ser. El requisit es fonamenta en la necessitat de "garantir a priori la responsabilitat i el compromís amb la criança".El Comitè de Bioètica reconeix que no ha fet un debat "rigorós i fonamentat" sobre la pràctica de la gestació subrogada en general, però sí que assenyala que "no es pot considerar una", ja que no es tracta d'un "procés biològic neutre", ja que s'hi donen fenòmens epigenètics que modifiquen l'expressió dels gens, que hi ha un intercanvi cel·lular entre la gestant i el fetus i que s'estableix un vincle emocional entre ells durant els mesos de l'embaràs. Així, demana que es faci una reflexió "prudent" sobre la qüestió, més enllà de les "opinions personals i casos assenyalats".Respecte a aquesta reflexió, Ruiz creu que s'han de tenir en compte tots els elements que entren en joc en el procés: per una banda, les persones comitents, que expressen el seui que decideixen recórrer a aquesta via; per l'altra, la, que "cedeix i exposa el seu cos" per gestar un nen o nena del qual es desprendrà un cop hagi nascut, i com a element "essencial", el menor d'edat i tot allò que "es pugui derivar del procés, que afecti la seva dignitat o posi en risc la seva protecció".És correcte posar límit als desitjos? És correcte trencar els vincles entre gestació i maternitat? El desig dels comitents sempre respon a l'interès superior del menor? És adequat ser pare o mare fent ús del cos d'una altra dona, tot i que aquesta hagi donat el seu consentiment? Aquests dubtes, entre d'altres, són els que Leonor Ruiz expressa quan és preguntada sobre la possible regulació d'aquesta pràctica en cas que es faci de maneraAmb tot, Ruiz defensa que cal continuar inscrivint els nens nascuts per la via de la gestació subrogada encara que a Espanya sigui una pràctica il·legal, perquè no quedin desprotegits de la seva. Tot i això, "és necessari reflexionar sobre les conseqüències que pot tenir aquesta contradicció en els principis que justifiquen la il·legalitat de la subrogació a Espanya", que són laEl Comitè de Bioètica no ha deliberat sobre la utilització de material genètic d'un, però insisteix en què en l'eix de vertebració de la reflexió ètica sempre ha de ser l'interès del menor. Una altra qüestió que no descarta incloure en l'agenda és la, però apunta que cal considerar que no té les mateixes implicacions ètiques la realització de tècniques de selecció amb la finalitat de curar una malaltia que quan l'objectiu és "modificar les capacitats humanes naturals"."Actualment, lessembla que no tenen límits, i les conseqüències de la seva aplicació fan tensar valors fonamentals del nostre món", conclou Ruiz en la seva reflexió final.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor