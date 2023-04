El Barça s'uneix a la festa de Sant Jordi amb una victòria pragmàtica contra l'Atlètic de Madrid

Laha fet parada alaquest migdia, per tenyir de groc i vermell el partit entre eli l', que s'han endut els blaugranes gràcies a un solitari gol deal final de la primera part. Més enllà de l'estrictament esportiu, un gran mosaic especial sota el lema "", en el marc de la campanya "L'esport treu la llengua" d', ha escenificat la particularitat de l'esdeveniment, de la mateixa manera que la multitudinària sardana orquestrada pels The Tyets a la mitja part.Si bé, la festa del català al feu culer -tot i el sol que tan molesta a- ha estat a punt de començar de la pitjor manera per als interessos dels seus aficionats, quan el travesser ha negat un golàs aquan tot just havia sonat el xiulet inicial, després d'un xut espectacular des de fora l'àrea de. El vell conegut que mai va acabar de triomfar en aquest estadi arribava amb la seva millor versió futbolística i així ho ha demostrat des del primer minut. L'avís ha estat suficient perquè els de Xavi despertessin i, a partir d'aleshores, s'han fet amb el previst domini del joc. Se succeïen les arribades a les proximitats de la porteria d', però la darrera passada no acabava de trobar rematador.; tots estèrils.Els blanc-i-vermells, d'altra banda, no han vingut a especular i, mentre el Barça no acabava de materialitzar la possessió en ocasions de gol, Griezmann ha aprofitat una pilota dividida dins l'àrea quan ja se superava la mitja hora d'encontre per disparar contra el marc de Ter Stegen, que s'ha estirat a tota velocitat per impedir el primer dels visitants. I quan tot semblava indicar que l'empat a zero regnaria al marcador en el moment d'enfilar el túnel de vestidors, el futbol s'ha encarregat de recordar, ara a l'Atlètic, que si perdones, ho pots pagar car.ha rebut una bona passada a l'espai a l'esquena de la defensa, ha fet arribar la pilota aa la frontal i aquest l'ha parat amb suficiència per finalitzar amb l'interior a l'esquerra de la porteria d'Oblak.i, ara sí, quinze minuts de descans.Els segons 45 minuts han començat amb un punt més d'anarquia, davant la necessitat dels madrilenys de capgirar el resultat. Els matalassers s'han llançat a l'atac i han concedit espais, fet que ha permès al Barça connectar amb els seus davanters i generar ocasions clares per duplicar l'avantatge. Amb tot,i el gol semblava poder caure a qualsevol de les dues porteries, però ningú ha estat prou encertat i l'embranzida inicial s'ha anat ofegant amb el pas dels minuts. Xavi ha llegit bé la situació i ha fet entrar, que tornava després de la lesió, i, en un intent de defensar amb pilota i no haver de patir tancats al darrere.I ho hauria aconseguit al minut 70, si Gavi, primer, i Raphinha, després, no haguessin. El brasiler ha connectat des de la dreta amb l'andalús en el punt de penal, però aquest ha volgut assegurar amb l'interior de la cama esquerra i no ha arribat a impactar correctament amb la pilota. Lewandowski s'ha fet amb el refús i ha tornat a posar l'esfèric al segon pal, on Raphinha ha rematat amb els genolls a les mans d'Oblak. Però això no ha estat tot. Uns minuts més tard, de nou el polonès i el brasiler s'han plantat fora l'àrea davant el porter matalasser, que ha sortit en fals, i el davanter centre ha optat per l'opció egoista de finalitzar quan tenia el seu soci al costat, lliure de marca i amb la porteria buida. El Camp Nou no s'ho creia, però finalment no ha hagut de lamentar-ho.per un gol a zero contra un rival directe que l'apropa encara més al títol de

