Crítiques al cadet del Barça per marcar un gol mentre els jugadors rivals eren a la banqueta

Decades of drilling la masia kids with perfectionist, elegant and classy way of playing philosophy, only for Xavi to turn this entire institution into prime Atletico Madrid in less than 2 years.



Beautiful stuff. https://t.co/VGG5WeCi8k — Radman (@Radmanx23) April 22, 2023

Aquest dissabte han sortit a la llum unes imatges que li han valgut un allau de crítiques a l'equip cadet, per un gol marcaten circumstàncies, si més no, polèmiques, durant les semifinals delEl vídeo mostra com elsatenen un jugador que ha quedat estès al camp, quan el porter del Barça els demana que surtin del camp i, de seguida, posa la pilota en joc un cop l'àrbitre xiula per permetre la represa. El porter fa una assistència al davanter, Kluivert, que creua tot sol el camp i marca amb laOn eren els jugadors del? Tots els components de l'equip anglès s'havien acostat a la banqueta, per beure aigua, i l'acció del Barça els va agafar per sorpresa. Quan s'adonen que l'àrbitre ha xiulat per reprendre el joc surten corrents per impedir el gol, però ja és massa tard.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor