Deu consells per millorar la nostra salut cardiovascular

Quins són els consells de Freire per mantenir la salut cardiovascular?

L'estil de vida dels últims anys és menys, ja que és difícil seguir certes pautes saludables en el dia a dia i compaginar-les amb l'estrès, la càrrega laboral, fer exercici o menjar bé. Així ho ha reconegut, la nova directora del Centre Integral de Malalties Cardiovasculars.La doctora diu que, tot i que la pandèmia va fer incrementar la conscienciació sobre la importància de la salut, cal que s'estableixi com a, i que cal protegir el nostre cor per mantenir una bona qualitat de vida: "La prevenció és la clau, perquè si fem les coses bé, i a temps, podríem evitar fins a un 80% dels episodis cardiovasculars", assegura. I és per això que recalca la importància d'assistir a les revisions periòdiques, i seguir els consells dels especialistes per mantenir-se sa.Mantenir la salut cardiovascular, doncs, pot prevenircom un infart, un ictus o la claudicació intermitent, un dolor que provoca enrampades i cremor a les cames i que és la malaltia arterial perifèrica més comú.Friera també ha explicat les diferències entre homes i dones en matèria de salut cardiovascular. Segons explica, en laes redueixen els estrògens, i això fa que s'alteri el metabolisme dels lípids, el sucre i la tensió arterial, amb tendència a l'obesitat, amb la qual cosa augmenta el risc cardiovascular. "Per això és doblement important cuidar-se en aquesta època, anar a consultes especialitzades de la dona per a una estratificació adequada del risc, i aplicar les mesures de manera personalitzada", diu Friera. En aquest sentit, s'ha creat el moviment Cor de dona, per conscienciar la societat que la malaltia cardiovascular és la primera causa de mort en les dones.La directora del Centre Integral de Malalties Cardiovasculars apunta els següents consells i pautes per millorar i mantenir la salut cardiovascular:1. Conèixer el teu cor2. Conèixer els símptomes3. Menjar fruita i verdura4. Evitar els aliments processats5. Controlar la sal6. No fumar7. Fer esport8. Evitar el senderisme9. Combatre l'estrès10. Consultar el metge

