Robert Lewandowski desitja un feliç Sant Jordi als seus seguidors en català

Un dels stories d'instagram de Lewandowski Foto: RL9

Dia de Sant Jordi i dia de partit.clau per trencar la ratxa grisa de l'equip en Lliga i així poder sentenciar el més de pressa possible la competició domèstica. L'enfrontament arriba el 23 d'abril, un dia molt especial per a Catalunya, en una jornada de diada que està sent massiva a la capital catalana.del Barça ha felicitat el dia als seus seguidors amb un missatge molt important., ha publicat dues stories d'Instagram al seu compte personal."Feliç Sant Jordi". Encara que és un gest petit,als aficionats i socis del club. La parella del polac, Anna Lewandowska, també ho ha volgut celebrar amb una rosa.

