El local italià incendiat a Madrid no tenia llicència de cuina, segons el registre

El restaurant de Madrid on divendres es va produir un incendi que es va saldar amb dos morts i vuit ferits no tenia llicència de cuina, segons el cens de locals de l'Ajuntament de Madrid, on consta com a "", com recullen diversos mitjans de comunicació.L'Ajuntament, però, ha assegurat que es tracta d'un "error" en l'epígraf que descriu el tipus de local, i que sí que podia cuinar, perquè teniai això inclou la cuina i elements per cuinar. Així mateix, el consistori està investigant l'estat de la llicència per comprovar si es van complir les prescripcions que conté.Els vuit ferits per l'incendi continuen ingressats en diversos hospitals de Madrid, quatre a la, tres en unitats deamb diversos graus de cremades, i un a la Unitat de Cures Intermèdies.

