Deu ferits, quatre crítics, a França per la confusió d'un avi entre el pedal de l'accelerador i el del fre

Hier une VL dont le conducteur a perdu le contrôle a renversé🔟piétons à Berck-sur-Mer pendant les Rencontres Internationales de cerfs-volants

La @ProtecCivilefr est rapidement arrivée sur les lieux pour prendre en charge les victimes

Une équipe @adpc67 est sur place en renfort pic.twitter.com/kS38J9Ztxe — Protection Civile 67 (@adpc67) April 23, 2023

Accident de trànsit involuntari múltiple al nord de. Un conductor d'edat avançada va atropellar com a mínim una desena de persones, quatre d'elles ferides crítiques, després de confondre el pedal del fre amb el de l'accelerador. El sinistre va tenir lloc aquest dissabte a la localitat de, al prop del pas de Calais, quan el rellotge marcava les 18:30 hores.L'home va aconseguir recuperar el control del vehicle uns metres més endavant. Els agents de la policia francesa es van desplaçar fins al lloc dels fets i van comprovar que no conduïa sota els efectes de l'alcohol ni les drogues, segons ha confirmat la fiscalia de Boulogne-sur-Mer. "", han explicat fonts de la prefectura a France 3.La situació va ser encara més crítica per la celebració d'unal centre de la ciutat, molt a prop de la zona de l'accident. Per aquest fet, hi havia moltes famílies amb nens, un dels quals va haver de rebre atenció psicològica després de presenciar l'atropellament.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor