Ponsatí, sobre si compareixerà al Suprem: «Jo demà treballaré, tinc feina»

Sobre la tornada a Catalunya

L'eurodiputada de Juntsno ha aclarit si dilluns es presentarà a la cita que té amb el jutge instructor del 'procés',, al Tribunal Suprem. "Jo demà treballaré, tinc feina", ha afirmat aquest diumenge als mitjans en un acte a l'oficina europarlamentària de Junts per Sant Jordi. Preguntada per si anirà o no a Madrid, Ponsatí s'ha limitat a dir que "totes les capitals europees són interessants", però no ha concretat què farà.O potser no, ves a saber", ha afegit. Acusada de desobediència per la seva implicació en l'organització del referèndum de l'1-O, l'exconsellera d'Educació està citada dilluns al Tribunal Suprem per fer la declaració indagatòria, però ja ha dit en diverses que no té "especials ganes" de parlar amb Llarena."la modificació de la seva situació personal i de la seva conducció davant" del Suprem "per la força pública".Ponsatí va tornar al paíssense entregar-se a les autoritats després de cinc anys a l'exili. Després d'explicar en roda de premsa que no pensava ferarran de la derogació del delicte de sedició, l'eurodiputada va ser detinguda a la plaça de la Catedral de Barcelona pels Mossos d'Esquadra, que la van portar directament a la Ciutat de la Justícia.Posteriorment,però Llarena la va citar a declarar a Madrid el 24 d'abril. Ponsatí, que té immunitat europarlamentària provisional, va assistir al ple del Parlament Europeu el 25 d'abril.

