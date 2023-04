Accident mortal al Vendrell: mor un motorista en xocar amb un vehicle i un totterreny

Un motorista, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Els Mossos han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de dos quarts de dotze del matí. Per causes que s'estan investigant, una motocicleta ha xocat amb un turisme i un totterreny.A conseqüència de la topada, el conductor de la motocicleta ha mort. Amb aquesta ja són 41 les víctimes mortals en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes. Arran del sinistre, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

