Un grup d'amigues evita un robatori a la sortida d'una discoteca de Barcelona

"Així està el panorama de la festa a Barcelona". Aquest és el títol del vídeo en què una, @paulitarexs, explica com ella i les seves amigues van salvar un noi de ser atracat a la sortida de la discoteca, molt freqüentada per turistes estrangers.Segons el seu relat, que ha recollit La Vanguardia, a la sortida d'aquesta discoteca hi sol haver grups de persones esperant que surti la gent, per. Elles van coincidir amb un noi jove, que anava sol i una mica ebri, i van observar com un grup de tres nois l'assenyalaven, i iniciaven una maniobra per cometre el robatori.Així, la noia va alertar les seves amigues de les intencions dels infractors, i es van acostar al noi per explicar-li i quedar-se amb ell fins que arribessin els seus amics. Aleshores, el grup de presumptes lladres es va acostar a les tres amigues i el noi, els van demanar tabac, i finalment van marxar sense cometre cap delicte. El jove els va dir a les noies que si l'haguessin atracat els ho hauria donat tot: "Però no és millor haver-ho evitat, gràcies a l'?", diu la noia.Amb aquest vídeo, a més de l'anècdota, aquesta usuària també alerta sobre els procediments d'aquestes bandes de lladres, i demana a tothom quequan surtin de festa, "no per la discoteca, sinó pel que hi ha a fora".

