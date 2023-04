Un Sant Jordi entre l'acord de claredat i les superilles

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, al pati del Palau de la Generalitat. Foto: Govern

Elpolític d'aquest 2023 ha transitat per dues vies d'actualitat. Com passa sempre a les portes d'unes eleccions, ha estat una jornada en la qual els partits han promocionat els seus alcaldables, però també hi ha hagut espai per a l'eix nacional, en ple debat polític sobre l'. Mentre que a les paradetes s'hi han deixat veure els quatre caps de llista amb possibilitat de guanyar les eleccions a Barcelona -- al Palau de la Generalitat hi compareixia el president,, per reivindicar la proposta de referèndum acordat i defensar-la davant dels "visitants". Amb aquest concepte s'ha referit Aragonès alsque han aprofitat aquest Sant Jordi per fer un ampli desplegament pel territori, donant visibilitat a candidats socialistes a les alcaldies i tancant la porta també a la proposta d'ERC sobre el referèndum.La sincronització ha estat mil·limètrica. Al pati de Palau, a les 10.45 hores, Aragonès demanava a la Moncloa que no barri el pas a l'acord de claredat perquè la millor manera d'escoltar a la ciutadania és votant: "Avui és un molt bon dia per escoltar. Recomano als membres d’altres institucions que avui són aquí que escoltin la ciutadania sempre. I la millor manera d’escoltar és que Catalunya s’expressi a les". Exactament en el mateix moment, a les 10:45, el ministre de la Presidència,, atenia els mitjans de comunicació des de la rambla de Catalunya, i assegurava que el què volen els catalans és "" i mirar al futur amb "optimisme". El primer secretari del PSC,, també reivindicava Sant Jordi com un dia per subratllar "allò que uneix als catalans".Mentre que els executius espanyols i catalans mostraven, com a mínim dialècticament, divisió a l'hora de plantejar el futur de les relacions entre Catalunya i Espanya, a les paradetes dels partits s'intentava captar votants, situar publicitat electoral, i aconseguir ser el partit amb més curiosos al seu voltant. Ales paradetes han incorporat unper als més petits amb pintures i tallers, mentre que la resta de partits han optat per estands clàssics amb llibres i informació sobre la candidatura. Ciutadans i el PP han regalata tots els que s'acostaven a saludar.El centre de la ciutat, ple com feia anys que no es veia després de Sant Jordis amb segell de coronavirus, ha estat també una enormeon els vianants s'han apoderat de l'espai públic. I com no podia ser d'altra manera, aquesta qüestió ha acabat en els discursos polítics de la jornada en clau municipal. Ha començat l'alcaldessa,, que ha destacat com aquesta diada hi ha "més carrers pacificats que mai". "És el model de ciutat que volem, una ciutat viva, plena de cultura, plena de gent als carrers, amb vida, amb més verds i menys cotxes" ha dit la líder de BComú.Un dels grans opositors d'aquest model, l'alcaldable, no ha volgut discrepar, en un dia com avui, sobre aquesta qüestió. "Sempre critiquem [les superilles], però fer que això sigui una gran illa del llibre és un gran", ha proclamat des de la paradeta de rambla Catalunya amb Provença, acompanyat d'integrants que l'acompanyen a la llista com Jordi Martí, Victòria Alsina, Ramon Tremosa -signant el seu llibre, Energia Sobirana- i Damià Calvet. L'alcaldable de Junts també ha aprofitat per llançar una promesa electoral si arriba a conquerir el poder: impulsar una. Trias ha estat una bona estona a la parada, i en tot moment ha rebut escalf dels seguidors, que li demanaven fotografies.A la parada d'ERC no s'ha entrat en el debat de mobilitat, sinó que han optat per abordar l'input sobre eli la cultura., acompanyat de la portaveu nacional-amb qui han ballat davant d'una càmera de 360 graus - ha assegurat que la situació de la llengua no és la desitjable, i ha apuntat que l'inici de la situació de major dificultat a Barcelona va coincidir amb l'inici de l'alcaldia de Xavier Trias. "El model Trias va significar el model de barra lliure, de la massificació turística i de la ciutat de souvenirs", ha carregat.A la casa dels socialistes no s'ha parlat ni de català ni de superilles. L'alcaldableha seguit el discurs de Bolaños i d'Illa, aprofitant Sant Jordi per incidir en la unitat entre catalans lluny de la separació que demana l'independentisme. Per l'alcaldable del PSC Sant Jordi és un dia "bonic" perquè representa un "punt de trobada per al". També han fet acte de presència la seva número dos,El llibre d'Illa sobre la gestió de la pandèmia, L'any de la pandèmia, ha estat un altre dels protagonistes. Força gent feia cua per fotografiar-se amb l'exministre de Salut i actual primer secretari del PSC. Els seguidors dels juntaires i socialistes han estat, sens dubte, el que més fotografies han volgut fer-se amb els seus líders.I de convivència i unitat no només n'han parlat els socialistes. Ha estat el discurs, també, dels partits de la dreta. Fins a Catalunya s'hi ha traslladat el president del PP,, que al costat de Dani Sirera, ha apel·lat a l'esperit de remuntada del PP per buscar els "grans consensos" del "constitucionalisme catalanista". Per la banda de Cs,ha remarcat que Sant Jordi és la "veritable diada de Catalunya" perquè no està "contaminada pel nacionalisme de la meitat dels catalans". La candidata, per la seva banda, ha reivindicat elcom a motor de la seva candidatura i ha anunciat una "ofensiva" en aquest sentit: la creació del premi Carme Balcells en llengua castellana.Amb aquests titulars es resumeix el Sant Jordi polític. Al migdia, el president de la Generalitat ha aprofitat per passejar per Barcelona acompanyat de la seva dona, Janina Juli, amb qui s'han acostat a la paradeta d'ERC i han ballat al ritme del grup valencià Zoo. L'any passat, el Sant Jordi polític va estar absolutament copsat per l'escàndol del Catalangate , que havia esclatat pocs dies abans de Sant Jordi. Un any després, continua sense responsables ni responsabilitats assumides. Quin serà el Sant Jordi polític del 2024?

