La Companyia Elèctrica Dharma fa ballar i vibrar el Palau Sant Jordi en el concert dels 50 anys

Convidats de luxe

Quin futur té la banda?

Laha fet vibrar aquest dissabte el Palau Sant Jordi de Barcelonaen un concert energètic que ha repassat les cançons més emblemàtiques de la trajectòria. Al llarg de gairebé tres hores, la formació original del barri de Sants de Barcelona ha convidat al públic a una festa amb una barreja intergeneracional de convidats i l’acompanyament inestimable de la cultura popular.La consellera de Cultura del Govern,ha celebrat el mig segle d'història del grup barceloní i ha reivindicat els artistes, les colles i les cançons "de sempre" que els van acompanyar a la gran sala del Sant Jordi.El públic entregat s’ha desfet davant d’himnes com ‘La presó del Rei de França’, ‘La gent vol viure en pau’ o ‘Inana’. Per l’escenari del Sant Jordi hi ha passat conjunts com. Històricament la cultura i la riquesa popular catalana han estat una font d’inspiració per la Companyia Elèctrica Dharma. Per això, tal com ja van fer en la celebració dels vint anys, un dels convidats que no podia faltar a la festa d’aquest dissabte han estat els, La Cobla La Principal del Llobregat i un centenar de timbalers, Grallers i diables d’arreu de Catalunya.Aquests conjunts han acompanyat l’Elèctrica Dharma en diverses de les cançons més significatives. De la marxa i el ritme contagiós de la, al Què volen aquesta gent de Maria del Mar Bonet i a l’emotivitat que ha generat la lectura de la lletra i cant de ‘Resistir és vèncer’ que ha interpretat l’expresident d’Òmnium Jordi Cuixart. Es tracta d’un text que va escriure quan estava tancat a la presó madrilenya de Soto del Real per l’1-O queUn altre dels moments destacats del concert ha estat la reaparició de Gossos cinc anys després de l’aturada definitiva. Un dels moments més aplaudits del concert ha estat quanUn dels clàssics del rock a l’Estat s’ha pogut sentir per primera vegada en català, després que en el passat ja traduïssin el tema al basc, italià i anglès. En un concert en memòria dels desapareguts Josep i Esteve Fortuny, s’han sentit temes esperats com Contra el fusel un somriure, Catalluna o L’oucomballa. Com és habitual hi ha hagut nombrosos moments amb reivindicacions socials, polítiques, independentistes, de suport a Valtònyc, Pablo Hasél i a Carles Heredia.Els membres de lahan assegurat davant dels mitjans de comunicació que el concert d’aquest dissabte ha estat “molt emotiu” perquè ha comptat amb l’afecte dels artistes i el públic., amb ganes d’emocionar-se i passar-ho bé. Volíem fer el concert per enviar un agraïment al públic. Ha estat una comunió molt bonica”, ha apuntat Vidal.

Fortuny ha explicat que la formació no pensa en el futur i “viu el present”. “Hem arribat fins aquí i el que farem després ni ho sabem. Quan s’acabi l’energia ja mirarem si ho deixem o no. De moment, continuarem amb la gira dels 50 anys”, ha apuntat Fortuny.

