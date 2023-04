Quina és l'edat mitjana del teu nom?

L'compta amb una aplicació que permet saber l'd'un nom, a més de saber quantes persones se'n diuen a cadascuna de les províncies de l'Estat espanyol.Així, per exemple, els homes que celebren avui el seu sant,, són 82.593 en total, i tenen una mitjana d'edat deanys. En canvi, lessón 1.237 i tenen una edat mitjana deanys. També hi ha 5.649, i la seva edat mitjana és deanys.L'aplicatiu també permet veure quins són els cognoms més comuns, però en aquest cas no s'indica l'edat. Vols saber quina és l'edat mitjana de les persones que es diuen com tu?

