Mor apunyalat un home a Girona després de ser abandonat a les portes de l'hospital

. Segons han informat els Mossos d'Esquadra a través d'un comunicat, cap a un quart de nou del matí han rebut un avís dels serveis mèdics de len el que s'informava de la mort d'un pacient.Fonts d'aquest centre han explicat que, cap a les set del matí, una persona que conduïa un cotxe ha deixat a l'entrada d'Urgències un home mort que anava sense identificació. Els professionals del servei d'Urgències li han fet tasques de reanimació cardiopulmonar sense èxit.Segons apuntaven diversos mitjans a primera hora del matí, l'home, sense que se li pogués realitzar cap mena de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir els fets, com ara la identificació de la víctima i saber com ha arribat al centre sanitari.

