L'alt risc d'incendi obliga a tancar Sant Miquel del Fai un dia després de la reobertura

estarà tancat aquest diumenge a causa de l'activació del nivell 2 del pla Alfa per alt risc d'incendi, segons ha informat la Diputació de Barcelona. Es dona la circumstància que el recinte tanca el dia després de la seva reobertura al públic.L'espai natural es va tornar a obrir després de set anys d'obres per millorar les instal·lacions i fer-les més segures.el cap de setmana passat, però ja es va haver de suspendre per alt risc d'incendi. Les visites es poden fer amb un aforament limitat a 200 persones per franja i les reserves estan gairebé plenes fins al mes que ve.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor