Mor un pilot de ral·li en caure per un barranc amb el seu cotxe a Àvila

Un pilot de ral·lii el copilot ha estat traslladat a un centre hospitalari després de precipitar-se el vehicle per un barrancmentre feien una prova a la carretera AV-503,. Els fets es van produir cap a un quart de tres de la tarda, moment en què la sala d'operacions del Centre d'Emergències 1-1-2 deha rebut una trucada del preventiu establert a la prova de ral·li que informava de la sortida de via d'un vehicle que participava en la prova.El vehicle havia caigut per un barranc uns 50 metres ila copilot i el pilot, que estava atrapat a l'interior del vehicle. Amb aquestes dades, la sala d'operacions de l'1-1-2 ha avisat de l'incident a la Guàrdia Civil, al Centre Coordinador d'Emergències, als Bombers d'Àvila i als serveis d'emergències sanitàries que ha enviat un helicòpter medicalitzat i una ambulància suport vital bàsic.A més, també hi han acudit membres de protecció civil a la zona.mentre que la copilot ha estat traslladada finalment a un centre hospitalari pel preventiu de l'esdeveniment.

