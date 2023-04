Sant Jordi són set dies

que inunden una riuada de curiositat que més val no voler evitar, que més val llençar-s’hi i a veure on et porta. A mi em va fer desembocar avui aquí". Aquest "aquí" final fa referència al Palau de la Generalitat. I aquest "a mi" edilluns a la tarda a l’acte institucional del pròleg de Sant Jordi que organitzava el govern. Començava la setmana de la diada amb una història que ens va deixar a tots els assistents bocabadats: la que la va portar a ser l’escriptora exitosa que és ara.que ha durat uns quants dies. Ahir encara quedava algú volent dir la seva a última hora. La comunitat literària que habita a Internet, altra cosa no, però activitat i capacitat de generar espais de debat, la que vulguis. Cosa que s’ha de celebrar. El tema de la setmana de Sant Jordi ha estat qüestionar si ‘Consum preferent’, el debut literariés realment mereixedor del Premi Llibres Anagrama de Novel·la, tenint en compte que gran part del llibre incorpora frases fetes en castellà. Encara porta cua. Segurament la mateixa que tindrà l’Andrea avui per signar llibres.La setmana laboral acabava de la millor de les maneres, encetant una nova tradició.va organitzar La nit de les roses, una festa de lletres i flors que va començar amb la lectura de poemes i textos amb autors comi va continuar amb un concert del grup barceloní que va sorprendre amb una versió catalana dede la. Una nit solidària en col·laboració amb la Fundació Arrels i, alhora, molt bon combustible per encarar el cap de setmana de Sant Jordi amb el millor dels humors.Ahir dissabte la ciutat ja es va omplir de pregons oficials, com el de l’Ajuntament a càrrec de l’escriptora i periodista; o extraoficials, com el de la Calders a càrrec de les periodistes Andrea Gumes i Berta Gómez . Però també de concerts al carrer,o la signatura de llibres que van tenir lloc en diferents punts de la ciutat, sobretot llibreries. Ahir la ciutat començava a fer lloc pel qual avui ja s’ha hem pogut veure des de primera hora: tècnics de so i de producció muntant escenaris de ràdio i platós de televisió a punts emblemàtics de la ciutat, parades de bus que advertien amb cartells que avui no estaran operatives i carrers amb rètols que prohibien aparcar perquè s’ha de fer lloc per les parades de llibres.Avui la ciutat s’ha llevat amb la il·lusió de saber que és un gran dia però amb la tranquil·litat de saber que també és la culminació d’una setmana on hem vist la ciutat vestida de gala per escalfar motors per tot el que passarà avui.comença la diada però la festa fa dies que dura.

