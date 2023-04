Rescaten amb hipotèrmia un participant de la Caminada de les Carenes al Pallars

Un esdeveniment multitudinari amb més de 400 participants



Elshan rescatat aquest dissabte en helicòpter un participant de laindisposat i amb. L'avís s'ha rebut a lesi l'han donat elsdurant el seguiment de la cursa, després d'assistir en primera instància el senderista.Ràpidament s'ha activat l'amb efectius del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials () i un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (), que ha arribat fins el lloc on es trobava el ferit, a la, al terme municipal de. Allà s'ha fet l'atenció i extracció de l'home, que ha estat traslladat fins a una esplanada al Pont de Suert i des d'on s'ha fet el transfer a l'del SEM.La Caminada de les Carenes és unaqueen la seva modalitat més exigent, amb 52 quilòmetres de recorregut i 5.262 metres de desnivell acumulat. La prova s'ha celebrat aquest dissabte per 13a vegada i ha comptat amb la participació deque no només han hagut d'afrontar els quilòmetres que conformen el recorregut, sinó també la pluja que ha caigut en alguns instants de la prova.Al recorregut de 52 quilòmetres s'hi han inscrit 95 participants, on, delamb un temps de 6 hores i 12 minuts, idel, amb un temps de 8 hores i 35 minuts, han estat els més ràpids.La caminada ha comptat amb dos recorreguts més, un de 28 quilòmetres entrei Tremp, i la ruta anomenada Carenetes, d'11 quilòmetres de distància, que va des dea Tremp. Al tram d'Adons a Tremp hi han participat 230 persones, i les millors marques han estat, amb 3 hores i 9 minuts idel, amb 3 hores i 43 minuts. Finalment, al trajecte d'11 quilòmetres, hi han participat 78 persones.han estat els primers en les seves respectives categories.Aquesta marxa, inclosa al Circuit Català de caminades de resistència de la(FEEC), és un dels esdeveniments esportius de referència a l'Alt Pirineu i Aran, i compta amb la participació d'esportistes i clubs d'arreu del territori català.

