Centenars de persones han participat aquest dissabte a la manifestació convocada pera la capital valenciana per reivindicar la diada del 25 d'abril. La marxa ha vindicat per "seguir reafirmant-se en autogovern" per a "fer més País Valencià, amb més finançament, més llengua, més cultura i més vida"., han sostingut els organitzadors de la concentració.La marxa, que ha iniciat a les sis de la tarda des de la plaça de Sant Agustí de València, ha comptat en aquesta ocasió amb una menor representació política respecte a anys anteriors. Tot i això, entre els participants hi havia el senador de Compromís,la síndica de la formació a Corts i número 2 de la llista a l'Ajuntament de València, Papi Robles, o la regidora d'Igualtat,El secretari d'ACPV, Toni Gisbert, ha assenyalat, en declaracions als mitjans de comunicació, que aquest any la commemoració del 25 d'abril s'ubica en un context electoral, cosa que ho fa "molt especial": "O bé retrocedir al passat, o bé consolidar els passos que hem fet i continuar avançant, i nosaltres, evidentment, apostem per continuar avançant i guanyar molt"."Últimament hem trobat una sèrie de problemes,t i no només això, una sèrie de lleis que hem volgut reformar en política lingüística i en tants altres temes", ha manifestat Gisbert, que ha defensat que "".El secretari d'ACPV ha destacat que aquest 25 d'abrili, sobretot, una crida a la societat valenciana per continuar avançant". Així mateix, ha reivindicat que ACPV "han estat pràcticament els únics que s'han atrevit a omplir els carrers de València i la plaça de bous". En aquesta línia, ha ressaltat que "hi ha un sector social darrere de l'acció cultural cada vegada més important que aposta per fer passes endavant". "Pensem que és el moment de reafirmació", ha subratllat.

