OYE OYE



Pero qué es esta locura que está en mitad de Barcelona. Pero qué es esto @VALORANTes.



El jueves es el primer KOI vs KC de la historia en partido oficial. Y me voy a ir a Berlín a narrarlo desde allí. Esto va ser increíble. pic.twitter.com/cONj7Od0Jk — Ibai (@IbaiLlanos) April 22, 2023

Primer va ser la amb una immensa pancarta a la Diagonal de Barcelona per anunciar el seu gran esdeveniment del Camp Nou. Ara, i per primer cop en tota la seva història, l'equip dha anunciat un enfrontament cabdal per a la seva organització: el pròxim 27 d'abril s'enfronten a l'equip francès KCorp. Per fer-ho, Llanos i companyia han penjat una pancarta gegant al bell mig de la Barceloneta per escalfar l'ambient.Totes dues formacions d'esports electròniques havien desenvolupat una forta rivalitat -els francesos en la seva presentació al Palau Sant Jordi, el 2021- , especialment desenvolupada a les xarxes. Ara, disputaran un partit oficial per primera vegada.El mateix Ibai ho ha anunciat a les xarxes socials, igual que tots els creadors de contingut dels que disposa KOI. La comunicat sorgida a través de les diferents modalitats en les quals participa el club han fet que l'equip de Llanos sigui conegut internacionalment. Aquest dijous, però, s'enfrontaran en el videojoc Valorant, un dels més importants de tot el panorama d'esports electrònics.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor