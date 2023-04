Reforç al transport públic

Elde la Guàrdia Urbana de Barcelona per laper laentre lesi fins a la. Concretament, es tallarà el trànsit a l'espai que compren des de l'i entre els carrers. L'Ajuntament de Barcelona ha recordat, en un comunicat, que aquest any la zona de vianants de la diada s'estén a Ciutat Vella, per la Rambla i pel carrer Gran de Gràcia A ladetambé es restringirà la circulació adurant el mateix horari de tancament de la zona (23:00 hores del dissabte), mentre que al llarg del diumenge, s'aïllarà aquest tram a partir del moment en què el seu ús sigui necessari per alsEl consistori barceloní apunta que, si les circumstàncies del tràfic ho permeten, el tall de las'avançaria a lesd'aquest dissabte per facilitar el muntatge de les instal·lacions.D'altra banda,als següents trams de laentre les: a la calçada Llobregat entre, i a la calçada Besòs entre el. També estarà restringit l'estacionament –xamfrans i voreres incloses- a tot el perímetre de la superilla literària des de lesDavant d'aquest dispositiu de mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se "principalment" a, prioritzant el metro i el tren, a més de planificar els viatges.reforçarà el servei dea la capital catalana durant la diada de Sant Jordi, ambper augmentar lesde les sis línies de metro i unes 15 d'autobús, a més d'i deEn concret, seran les, mentre que el bus incrementarà l'oferta amb més cotxes en servei i amb més capacitat a lesTMB també adverteix que s'per la superilla literària, que són les següents:Finalment, la coincidència amb el partit dela les, es reforçarà el servei de metro a les, i també s'augmentarà el personal a les estacions pròximes a l'

