El Barça assalta Stamford Bridge i posa un peu a la final de la Champions femenina

Un peu i mig a la final de la. Com fa 14 anys (i en circumstàncies similars), el Barça ha aconseguit assaltarper situar-se més a prop per a classificar-se per a la gran final de la competició europea. Les blaugranes surten victorioses del camp del Chelsea per la mínima, amb un golàs de, al minut 4 del partit. Durant pràcticament hora i mitja el resultat no s'ha mogut, encara que el Barça ha tingut diverses oportunitats per augmentar la diferència.Les blaugranes hauran de defensar el resultat a casa, al Camp Nou, e. En el cas que passessin a la final de la Champions s'enfrontarien o al, que disputen l'anada de les semifinals demà a les tres i mitja de la tarda. En el cas que es complís pel Barça, seria la tercera consecutiva. La de l'any passat la van perdre contra l'Olimpique de Lió.

