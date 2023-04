​​Trias presenta la seva candidatura «guanyadora»: «Traurem 13, 14, 15 o 16 regidors si no badem i penquem»

L'alcaldable de Junts a Barcelona,ha presentat la seva candidatura completa per a les municipals del 28 de maig, amb noms comen les primeres posicions.Des de l'emblemàtica plaça del Rei, Trias ha subratllat que "hem fet un equip molt potent i guanyador" i assegura que "si no badem, penquem i generem una onada d'entusiasme que faci que la gent ens voti". "Tots estem compromesos per produir un canvi important en la ciutat., ha etzibat el candidat de Junts. Per la seva banda,ha demanat acabar amb "l'urbanisme ideològic" iha acusat Colau de ser una alcaldessa que "només renya".

