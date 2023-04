La recepta perfecta per aquesta primavera, segons Carme Ruscalleda

Amb l'arribada l'estació de la floració és el moment de donar un toc d'a les. Per fer-ho,suggereix incorporar als plats les, però ull, només aquelles cultivades expressament per a ser cuinades. Se'n poden fer infinitat de receptes, però la famosa cuinera en proposa una amb: unsamb vinagreta de flors.Primer de tot, haurem d'escollir el tipus d'espàrrecs. Poden-prims i gruixuts- cuinats a la planxa, o bé"bullits al punt", recomana Ruscalleda, afegint que "si volem fer una comunió especial de primavera" hi podem afegir una bona: necessitarem un assortit multicolor, pebre, mostassa, oli d'oliva extra verge i "un rajolí de vinagre". Només cal que mesclem tots els ingredients a consciència i aconseguirem una salsa perfecta per amanir qualsevol plat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor