La vicepresidenta segona, ministra de Treball i Economia Social i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha enviat un missatge al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i al candidat de Junts a alcalde de Barcelona, Xavier Trias: "S'han acabat les lleis d'austeritat, n'estem radicalment fartes". Així s'ha pronunciat aquest dissabte en l'acte "Guanyem Barcelona" al costat d'Ada Colau, que s'ha celebrat al Palau de Congressos de Barcelona i al qual han assistit unes 1.600 persones.



"En aquestes eleccions es disputen dos models: un, el de Trias, que és el del passat, és mirar als anys 90, i és la desregulació i la privatització", ha criticat Díaz, alhora que ha assegurat que l'altre model és el de Colau, el model "de la il·lusió", que ha afegit que també és el dels assoliments del Govern de coalició, entre els quals ha esmentat la reforma laboral. Al seu torn, l'alcaldessa ha dit a ERC que és "impossible" reivindicar-se com a progressistes i votar en contra de la reforma laboral.

Díaz, si més no, ha estat especialment. La líder de Sumar ha argumentat que cal anar amb compte amb totes les formacions conservadores, "tinguin les sigles que tinguin", i els ha enviat un missatge directe. En aquest sentit, ha subratllat que el projecte de Colau és també "el dels serveis públics, els feminismes, la cultura, les escoles, les biblioteques i els drets LGTBI+". Tot seguit ha fet unaen defensa del projecte de Barcelona en Comú.La ministra també ha carregat contra els partits que defensen elsde BCN World a Tarragona, i s'ha posicionat en contra de l'ampliació "impossible" de l'aeroport del Prat. D'altra banda, ha aplaudit el projecte de les superilles que ha impulsat Colau. Díaz també ha afegit que cal que la Moncloa emprengui reformes legislatives perquè no hi hagi precarietat a les empreses públiques, després de la reforma laboral.

Al seu torn, Colau també ha dit que els alcaldes que l'han precedit rebien querelles dels moviments veïnals i que, en canvi, ella les rep de part "dels de sempre". Així mateix, la candidata dels Comuns ha criticat que Trias es presenti per "desmuntar les polítiques del canvi" i s'ha mostrat "perplexa" perquè el PSC faci veure ara que no ha governat amb ella, i obri la porta a pactar amb Junts.

A l'acte hi ha assistit la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach; el president d'UP-ECP-GeC, Jaume Asens; i la coordinadora de Catalunya en Comú i alcaldable de Castelldefels, Candela López, juntament amb altres diputats i membres de l'espai, com David Cid. L'acte l'ha presentat la diputada Jess González.

"Antiga Massana concessió ja"

Just a l'inici de la intervenció de Díaz, una desena d'activistes ha interromput l'acte amb pancartes i octavetes sota el lema "Antiga Massana concessió ja". Diversos col·lectius veïnals del Raval fa setmanes que s'organitzen per evitar l'enderrocament de l'antiga escola, un immoble que l'Ajuntament preveu enderrocar.

Des de l'inici de la pandèmia s'hi alberga una xarxa d'aliments, el sindicat d'habitatge, una escoleta i un gimnàs popular i altres activitats per a les famílies més necessitades. No és la primera vegada que el col·lectiu de l'Antiga Massana irromp un acte de Colau. A mitjan febrer, les persones que a mitja tarda del dia 15 van ocupar la seu de Barcelona en Comú per reivindicar a l'Ajuntament la cessió de l'Antiga Massana als col·lectius que gestionen l'espai, van marxar després d'haver pactat una reunió amb el consistori.

