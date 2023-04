Rajoy demana «normalitzar» les visites de Joan Carles I i no veu motius per «muntar cap espectacle»

L'expresident del govern espanyol,, s'ha pronunciat aquest dissabte sobre la nova visita dea Espanya per apel·lar a "", alhora que ha defensat que, a parer seu, "no hi ha cap raó" perquè en cada tornada al país "algú s'entesti a muntar un espectacle"., crec que és bo per a-on l'emèrit ha tornat per una regata en la qual finalment no ha pogut participar per culpa del temps- i no hi ha cap raó perquè sempre que vingui algú s'obstini a muntar l'espectacle", ha sentenciat el dirigent popular, que ha acompanyat en una caminada per una senda de la localitat a l'alcalde i candidat popular per als comicis del 28 de maig,Tant Martín com Rajoy, que s'ha reivindicat com a veí de Sanxenxo abans del seu passeig pel nou camí del riu Pintillón, a la parròquia de Dorrón, han coincidit que les visites de Joan Carles I són favorables per a la localitat i han de passar a emmarcar-se “en la normalitat”. Si bé, l'expresident espanyol ha assegurat que

