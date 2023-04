Joan Carles I es queda a terra: el «Bribón» surt a navegar sense l'emèrit pel mal temps

Elha sortit a navegarentre la seva tripulació, tot i que s'esperava que exercís de. L'embarcació desplegava les veles pels volts de les 12:40 hores d'aquest dissabte, pocs minuts abans que arrenqués oficialment la primera regata de laque se celebra aquest cap de setmana a. Després que l'embarcació es possés en marxa, l'exmonarca ha abandonat el port esportiu i tampoc ha fet parada a les instal·lacions delAl llarg de tot el matí d'aquest dissabte han corregut rumors d'una possiblede la competició a causa de lesadverses, però finalment, l'organització ha decidit tirar endavant la regata. En total, hi participaran, set en competició, amb el Bribón dedefensant la primera posició de la general.arribava al port esportiu de Sanxenxo pels volts de les 11:15 hores d'aquest dissabte per iniciar la jornada de navegació -encara que l'inici de les proves estava previst a les 13:00 hores-. Pocs minuts abans abandonava la casa del seu amfitrió,, qui conduïa el vehicle amb el qual la comitiva ha entrat directament a l'espigó. L', que viatjava de copilot, ha saludatals curiosos i a la premsa congregada als voltants del Club Nàutic, però no ha fet declaracions.

