Jugadores d'un equip de La Lliga femenina denuncien «vexacions» i «humiliacions» del seu entrenador

Cinc jugadores de l', de la primera divisió femenina de futbol, confirmen haver vist "barbaritats", patit "", haver estat "" i sentit "" per culpa del tracte del seu entrenador,, després que la resta de la plantilla hagi emès un comunicat en què es nega qualsevol comportament inapropiat. Un comunicat pel qual diuen estar "decebudes".Mundo Deportivo i El Periódico han informat a inicis d'aquesta setmana que el tècnic s'havia dirigit suposadament de manera sistemàtica ambde les futbolistes, uns fets agreujats pel presumpte enviament per part del preparador d'una fotografia de contingut sexual a tota la plantilla.Una de les jugadores denunciants confessa haver-se sentit com en "" i que sabia perfectament que no era normal el que passava. Aquesta futbolista apunta que, "òbviament", no podien denunciar res perquè "", a qui veuen també amb molta influència a tot el club i part del poble. "El pitjor de tot això està sent l'acceptació de la decepció que sento amb el meu entorn. No he pensat mai que podria viure moments tan vergonyosos de", assegura.A més, indica que ha hagut "obviar" els seus valors i principis per sobreviure, i deixa clar que busca sempre la veritat des de la "calma, objectivitat i respecte". "Quan arribi el moment de comptar testimonis seré la primera que condemnarà fets que siguin mentida, però també la primera a alçar ben fort la veu per explicar totes les barbaritats que he escoltat, patit i vist aquest any", assevera. Finalment, aquesta futbolista creu que l'única cosa que l'anima a seguir és el, molta a la qual no coneix, i remarca que "només existeix la veritat quan es tracta de fets que vulneren drets bàsics".

