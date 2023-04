TikTok veta el contingut negacionista sobre l'emergència climàtica

A partir d'aquest divendres,a més de vetar leso errònies al voltant de l'. Amb tot, la xarxa permetrà elsal voltant de la crisi climàtica i sobre polítiques governamentals respecte d'aquest fet, sempre que no vagin contra el consens de laAixí ho explicava TikTok el passat mes de març, quan anunciava l'aplicació depel que fa a continguts. Entre altres, la xarxa també regularà els continguts referents a assumptesi als, vídeos manipulats i generats per intel·ligència artificial imitant a una persona. La mesura, que ja hauria entrat en vigor, serà el suport a través del qual la plataforma començarà a eliminar tots aquells continguts que no estiguin subjectes a la nova normativa.Segons un estudi sobre laen aquesta plataforma realitzat per investigadors deel 2022, ela TikTok inclouen informació amb dades falses, la majoria dels quals en referència al canvi climàtic.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor