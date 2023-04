Què se'n sap de l'incendi mortal en un restaurant a Madrid?

​Motius i cronologia dels fets

Tragèdia a. Dues persones van morir la nit d'aquest divendres i deu més van resultar ferides, sis greus i quatre lleus, en unen un restaurant de la plaça de Manuel Becerra, al districte de Salamanca, segons informen fonts d'Emergències Madrid. El foc es va originar poc després de les 23:00 hores a l'italià, al número 16 de l'esmentada plaça.Fins al lloc del succés s'hi van desplaçar una desena d'ambulàncies i sanitaris del, han explicat les citades fonts, a més d'unes dotze dotacions dePocs minuts després de les 23:00 hores de la nit d'aquest divendres començaven a córrer, a gran velocitat,a l'interior del restaurant, situat a la plaça Manuel Becerra de Madrid.Un cambrer estavaal menjador quan les flames es van propagar per tot el local a gran velocitat. El foc es va originarde l'establiment, dificultant així l'Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els, així com una dotzena de dotacions dels, que van arribar amb certa velocitat des del parc ubicat al carrer Rufino Blanco.Un cop dins, van rescatar del local, entre clients i treballadors, a més d', les flames del qual es van expandir per l'de l'establiment deixant una gran quantitat de fum al carrer., ha explicat el cap de guàrdia de Bombers Madrid,En arribar a l'establiment es van trobar que les persones que estaven a l'interior s'havien desplaçat, per la proximitat de les flames a la porta, i estaven. "Afortunadament, la celeritat de l'actuació de bombers ha fet que aquestes persones que estaven atrapades a l'interior inhalant fum hagin estat rescatades amb força velocitat" ha relatat Marín, i ha afegit que tots els rescatats van ser lliurats als companys deDesprés del rescat i un cop apagades les flames, la tasca dels bombers va ser la de, així com tasques de notificació i coordinació entre tots els serveis.Elsvan serde La Paz, al Clínic San Carlos, Gregorio Marañón i a Getafe. Així, els ferits lleus van ser desplaçats fins a l'hospital de La Princesa.La cadena andalusa, que explota la marca de restaurants italiansva obrir les portes al públic del qual va ser el seu primer local a Madrid el 30 de desembre de 2021, al número 16 de la Plaça Manuel Becerra, situada al. És un local amb capacitat per a un centenar de comensals, dels quals 40 s'ubiquen en una gran terrassa exterior. Obre cada dia de forma ininterrompuda de 13:00 a 1:00 hores, ampliant l'horari de tancament a les 02:00 durant els caps de setmana.

