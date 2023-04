Un incendi crema a Sitges i obliga a tallar la C-32

Un incendi declarat en un solar a tocar de la carretera C-32 a Sitges ha obligat a tallar la via a l'altura del punt quilomètric 31 en sentit nord durant 25 minuts el matí d'aquest dissabte. Segons els Bombers de la Generalitat, l'avís de foc s'ha rebut cap a les 10:09 hores i fins al lloc s'han desplaçat set dotacions del cos.



Per aquest incendi hem activat 7 🚒.

Cremen ferralla, algun vehicle, una caseta i xiprers en un solar a l'Av. Puig d'en Boronet, a prop de la C-32 a Sitges.

De moment, no consten persones ferides.#bomberscat https://t.co/gcoBv3D6oD — Bombers (@bomberscat) April 22, 2023

Les flames afecten ferralla, algun vehicle, una caseta i els xiprers d'un solar, tot i que, per ara, no consten persones ferides. Segons el, com a mesura preventiva i per facilitar les tasques d'extinció de l'incendi, s'ha tallat la C-32 durant 25 minuts i el trànsit s'ha desviat pel lateral.