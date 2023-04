La policia espanyola deté un home per assetjar 25 dones d'entre 13 i 22 anys per les xarxes socials

Agents de lahan detingut un home per assetjar sexualment a través de les xarxes socialsde 16 províncies de l'Estat. En concret, s'han identificat víctimes residents a Madrid, Barcelona, ​​Sevilla, València, la Corunya, Tenerife, Las Palmas, Mallorca, Càceres, Toledo, Pontevedra, Badajoz, Còrdova, Jaén, Burgos i Zamora; de les qualsTot, gràcies a una investigació denominada "", que es va iniciar el desembre del 2020 arran d'una denúncia interposada per una menor de 14 anys a comissaria de Valladolid. Les primeres indagacions van permetre corroborar les dades denunciades i que el presumpte autor era conscient de l'edat de la menor i, després de mesos d'investigacions, es va aconseguir identificar i localitzar l'individu en una localitat de la província dePer aquests fets es va posar a disposició judicial l'arrestat com a presumpte autor dels delictes de, quan agents especialitzats en ciberdelinqüència de Valladolid van sol·licitar autorització judicial per a l'extracció d'informació i anàlisi dels dos telèfons mòbils intervinguts, així com l'accés i l'anàlisi del perfil anònim que utilitzava a la xarxa social per engalipar les víctimes.L'anàlisi va permetre detectar que, mitjançant aplicacions per xatejar o xarxes socials freqüentades per adolescents, l'arrestat buscava víctimes molt joves. Per contactar amb elles,i es presentava com un jove empresari, enganyant les víctimes utilitzant com a reclam una oferta de treball com a acompanyant d'esdeveniments, oferint-los diners -uns 5.000 euros al mes- i amb "capritxos", que consistien en telèfons mòbils d'alta gamma o complements de moda.En aquest sentit, els investigadors van detectar que la quantitat d'arxius que havien de remetre a l'investigat, cosa que portava les menors a un alt nivell d'estrès si volien assolir aquesta xifra. Així mateix, diverses de les víctimes han necessitat tractament psicològic, i en alguna d'elles han ocasionat ansietat i trastorns del son, arribant diverses a autolesionar-se.

