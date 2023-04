De ciència-ficció: desenvolupen un mètode perquè els ossos trencats es reparin sols

Els nadons i els ratolins nounats poden curar de forma natural els danys als ossos que formen la part superior del crani, però aquesta capacitat es perd en els adults. Però seria possible recuperar-la? Ara, en un nou estudi publicat a, investigadors de la, als Estats Units, han desenvolupat un nouen ratolins sense implantar teixit ossi ni biomaterials.La tècnica utilitza unemprat per realinear les dents, per estirar acuradament el crani al llarg de les sutures, activant les cèl·lules mare esquelètiques que resideixen en aquestes costures ondulants. En ratolins adults, la tècnica va reparar danys al crani que altrament no s'haurien curat per si sols."El nostre mètode s'inspira en els nadons perquè tenen una capacitat sorprenent per regenerar defectes als ossos calvarials que formen la part superior del crani", explica l'autor principal de l'estudi,, professor associat de periodòncia i odontologia preventiva a la Facultat d'Odontologia de Pitt, membre de l'Institut McGowan de Medicina Regenerativa i investigador del Centre Oncològic Hillman de l'UPMC. "Aprofitant la mateixa capacitat curativa de l'organisme amb autoteràpies," ha descrit. Per això, esperen aprofitar aquesta investigació en el futur per desenvolupar teràpies noves per a les persones.Els traumatismes, els defectes congènits i la cirurgia per tractar el càncer o altres malalties són causes freqüents de danys al crani, i partir dels dos anys, aquestes lesions no es curen per si mateixes. "En els nadons, els ossos calvarials, i per això les sutures on resideixen les cèl·lules mare segueixen obertes", explica Intini, que es va preguntar si les sutures no fusionades tenien alguna cosa a veure amb la capacitat regenerativa òssia observada en els nadons. Aleshores, es va plantejar la hipòtesi que podrien revertir-la en els adultsi augmentar-ne el nombre.En ratolins, que tenen un desenvolupament cranial molt similar al dels humans, els investigadors van utilitzar un dispositiu anomenat de distracció òssia per aplicar acuradament unaals ossos calvarials, prou fort per a eixamplar lleugerament les sutures, però insuficient per provocar una fractura. A continuació, mitjançant la seqüenciació unicel·lular d'ARN i microscòpia d'imatge en viu, van descobrir que el nombre de cèl·lules mare a les sutures eixamplades d'aquests animals. Com a resultat, els ratolins tractats amb el dispositiu van regenerar os per curar un gran defecte al crani.

