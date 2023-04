Un informe constata infeccions de Pegasus als mòbils de Marcel Mauri i Txell Bonet

Un informe pericial encarregat perCultural constata "indicis de compromís pel programari" als telèfons mòbils del vicepresident de l'entitat,, a la periodista, parella de l'exvicepresident, i a la responsable de l'àrea internacional,, en diferents moments entre el 2017 i el 2020. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN, els exàmens s'han afegit a la causa judicial que investiga el cas des que va esclatar ara fa un any, i la defensa dels afectats ha emplaçat el jutjat 21 de Barcelona, que és qui la instrueix, a agilitzar la investigació.Els pèrits informàtics van dur a terme l'exploració delsdavant de notari. Segons lesa les quals ha tingut accés l'ACN, al terminal telefònic de Mauri hi va haver activitat del sistema Pegasus entre el novembre del 2017 i el desembre del 2018, i posteriorment l'octubre i el novembre del 2020. En el cas de Bonet, es va comprovar que hi havia hagut activitat del sistema Pegasus el juny del 2019 i un intent d'infecció amb el mateix programari de l'empresa israelianael febrer del 2020.Pel que fa al telèfon mòbil de Jiménez, elsfan constar a l'informe que hi va haver activitat del sistema Pegasus entre el febrer i el maig de l'any 2020. Els informes conclouen que les infeccions van utilitzar diferents "", des de l'explotació de "vulnerabilitats" d'aplicacions informàtiques fins a l'enviament deSMS redactats especialment per "provocar que la víctima entri en pàgines web amb codi informàtic maliciós".En tots tres casos, afegeixen les anàlisis, "s'ha comprovat" que els processos informàtics "maliciosos" van "intercanviar dades i informació a través d'internet". Davant d'aquests informes la defensa dels tres afectats, encapçalada pel lletratSalellas, opina que queden corroborats els informes dei d'. Per tot plegat ha emplaçat el jutjat d'instrucció 21 a agilitzar la investigació.

