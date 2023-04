Ajuts per a obres d'interès patrimonial, parets mitgeres i cobertes verdes a Barcelona

Obres d’interès patrimonial i comerç

Parets mitgeres, cobertes verdes i naturalització

AMB EL SUPORT DE

Fins al 15 de novembre de 2023 es poden tramitar els ajuts per a obres de protecció i millora del paisatge i el patrimoni. Són convocatòries anuals, i es destinen fins a 3,2 milions d’euros a les dues subvencions.Les convocatòries estan publicades i les bases es poden consultar en aquest enllaç . Les subvencions es repartiran des d’aquest any fins al 2025: fins a 1,7 milions d’euros a les obres d’interès patrimonial i comerç i fins a 1,5 per a mitgeres, cobertes verdes i naturalització.Estan destinades a fomentar la conservació i la millora de finques particulars catalogades o d’interès històric. La convocatòria preveu especialment ajuts per a locals de comerç emblemàtic.Aquest programa de subvencions està adreçat a parets mitgeres visibles des de l’espai públic o espais col·lectius, amb la voluntat que esdevinguin noves façanes. També inclou la construcció d’una nova coberta verda, la restauració d’una d’existent i el cultiu d’horts urbans en cobertes.Consulteu aquí les bases de les dues convocatòries d’ajuts

