«T'estiu molt»: més de 1.000 propostes d'educació i lleure per a infants i joves a Barcelona

Quin tipus d’activitats formen part del programa “T’estiu molt”?

Quina és l’edat mínima i la màxima per inscriure-s’hi?

Quan es duen a terme les activitats?

Com es poden tramitar les inscripcions?

Hi ha activitats per a infants i joves amb discapacitat?

Es poden demanar beques o ajuts?

Quan i com es demanen les beques?

Des del 15 d’abril ja es podend’a les activitats que s’organitzen durant els mesos d’estiu ai que formen part de la”. Més d’un miler de propostes i 335.344 places per triar entre activitats de lleure, esportives, educatives, temàtiques i culturals, que tindran lloc entre elL’ oferta inclou el programa “Bressol d’estiu”, per a infants d’1 a 3 anys, campaments, colònies, rutes, casals d’estiu, casals esportius, el Campus Olímpia, un taller d’arts musicals o activitats en família, entre d’altres.L’edat mínima és 1 any, i la màxima, 17 anys.Les primeres comencen el 29 de juny i les darreres acaben el 5 de setembre.Les sol·licituds es poden tramitar de manera telemàtica i presencial. Per formalitzar la inscripció s’ha de consultar el procediment amb l’entitat organitzadora, a través de les dades de contacte que es faciliten en cadascuna de les activitats que apareixen al web de “T’estiu molt” Sí, totes les activitats que formen part de la campanya han de garantir la inclusió de tots els infants i adolescents, amb una programació i els mitjans tècnics i humans adients perquè hi puguin participar amb independència que puguin presentar o no alguna discapacitat. L’entitat organitzadora de l’activitat podrà sol·licitar a l’ Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) el reforç de l’equip de monitors per atendre els nens i nenes que per la seva discapacitat presentin dificultats d’inclusió especials.A més, el programa inclou activitats adaptades a les quals es poden inscriure infants i joves menors de 21 anys, sempre que la família i l’entitat organitzadora ho consideri pertinent.Sí, la campanya de vacances d’estiu facilita l’ accés a les activitats a tots els infants i adolescents de la ciutat, gràcies al suport econòmic i de recursos humans municipals que es destinen a les famílies i els infants que, per motius econòmics o personals, necessiten una atenció especial per accedir a les activitats.La beques seran per a un màxim de 14 dies en el cas de “Bressol d’estiu” i les activitats que es duen a terme fora de Barcelona, com les colònies, les rutes i els campaments, i d’un màxim de 10 dies per a la resta d’activitats.El termini per sol·licitar els ajuts és del 17 d’abril al 15 de maig, ambdós dies inclosos. Es podran tramitar telemàticament a través de l’ Oficina Virtual de Tràmits , per la qual cosa es recomana disposar d’un certificat digital del tipus idCAT Mòbil o superior. Per a les persones que no en disposin, s’habilitarà un servei de suport per a l’obtenció d’aquest certificat i la realització del tràmit digital.Es potsobre el programa al web de “T’estiu molt” . En cas de dubtes concrets, es pot consultar l’ apartat de preguntes freqüents

