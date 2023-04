No te les pots perdre: les 12 pel·lícules que has de marcar al calendari per aquest 2023

Quines són les pel·lícules que has de veure aquest 2023?

Killers of the Flower Moon - 20 d'octubre

Barbie - 21 de juliol

Oppenheimer - 21 de juliol

Dune: Part Two - 3 de novembre

Indiana Jones and the Dial of Destiny - 30 de juny

Maestro - Sense data encara

Asteroid City - 16 de juny

És la nova de Wes Anderson. No mereix més informació que aquesta, serà un esdeveniment passi el que passi. El director situarà l'espectador l'any 1955, on alumnes i pares de tot el país es reuneixen per a un concurs escolar dedicat a l'observació de fenòmens astronòmics (Junior Stargazer Convention) que es duu a terme en una ciutat fictícia del desert nord-americà anomenada Asteroid City. La convenció es veurà espectacularment interrompuda per esdeveniments que canvien el món.

Napoleon - 22 de novembre

Guardians of the Galaxy Vol.3 - 4 de maig

The Flash - 23 de juny

Elemental - 14 de juliol

Wonka - 15 de desembre

Mentre else celebra als carrers engalanats de roses de la capital catalana en plena època de Sant Jordi, molts altres cinèfils esperen amb impaciència l'arribada deper a moltes franquícies aquest 2023. També estan per arribar en els pròxims mesos alguns films que seran, sense cap mena de dubte, els principals protagonistes de les cerimònies de premis o dels pròxims festivals deque se celebrin en les setmanes que vindran.Al calendari del 2023 mereix apuntar diverses dates que seran les cites obligades per a tots aquells que es considerin cinèfils:, la nova de; la segona part dede; la nova fase delo diverses produccions originals, com la Barbie de Greta Gerwig i el retrobament entre Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio.És la pròxima pel·lícula del directori, després d'una dècada, comptarà amb el protagonisme principal de. La història adaptarà el llibre del mateix títol de l'escriptor, que explica uns esdeveniments tenebrosos que van passar durant la dècada dels anys 20. Es van produir una sèrie d'assassinats al voltant d'uns pous de petroli, en un comtat d'Oklahoma., entre d'altres, també formaran part del repartiment.Un dels esdeveniments cinematogràfics de tot el 2023. El nou film de Greta Gerwig aglutinarà un repartiment carregat de fantasia i situarà l'espectador en un escenari pràcticament inimaginable en una història per a la gran pantalla (i per a adults). Una Barbie, que viu rodejada de les seves "iguals" a Barbieland, és expulsada per no ser "prou perfecte". I no sabem res més. El tràiler ja deixa amb la boca oberta. S'estrena el mateix dia que una de les altres pel·lícules de l'any.Cristopher Nolan vol redimir-se després de la irregular Tenet (que ell mateix va definir com el seu projecte més ambiciós) i ho pot aconseguir amb Oppenheimer. Primer, per la història. La història sobre el físic (interpretat per Cilian Murphy) i la bomba atòmica. Segon, pel repartiment, que és d'Oscar. I tercer, pel relat. La lluita fora de càmeres amb Barbie pot marcar un estiu entretingut.Després de la magnífica adaptació que va realitzar Denis Villeneuve el 2021 de l'obra de Frank Herbert, tothom va quedar estupefacte al final de la pel·lícula en veure que era només la primera part. Després de dos anys de producció, el director canadenc tornarà a Arrakis per culminar una de les millors peces de ciència-ficció que s'han fet en els últims anys. Repetirà part del repartiment anterior, però encara es desconeixen les novetats principals del film.És indubtable que deu ser, per a molts, la més esperada de tot el 2023. El punt final de Harrison Ford interpretant l'aventurer Indiana Jones -que també es podrà veure en català- reunirà milions de persones a les sales de cinema. Serà la primera i última vegada que Ford es posi el barret i agafi el fuet sense estar a les ordres d'Steven Spielberg en la direcció. Imagineu-vos la importància que la seva preestrena serà al Festival de Cannes.Els directors Steven Spielberg, Martin Scorsese i Todd Phillips se sumen a Bradley Cooper (que dirigeix, coescriu i protagonitza) per aquest biopic sobre el llegendari compositor Leonard Bernstein. Aterrarà directament a Netflix (no sabem si també passarà per sales de cinema), però serà definitivament una de les principals apostes per a la carrera dels Oscars de la pròxima edició.L'egolatria del director Ridley Scott se suma a la iconoclàstia de Joaquim Phoenix per dur a la gran pantalla la història de Napoleó. Què pot sortir malament? Moltes coses, però és indubtablement un dels esdeveniments de l'any. La trama del director de 85 anys girarà al voltant de l'auge de l'emperador i líder militar, a més de la seva passional relació amb la seva dona (Vanessa Kirby).La més esperada de Marvel de la seva actual fase del MCU. És de les últimes bales que poden salvar la franquícia, que encara intenta recuperar l'atenció dels fans després de les 21 pel·lícules que van desenvolupar en. Des de llavors no han aconseguir mantenir la gran qualitat ni la iconoclastia dels seus personatges... a excepció d'. Si aconsegueixen taquilla i qualitat, tornaran a remuntar.[youtube][/youtube]El 2023 va de superherois (com els darrers anys, no ens enganyarem) i DC presentarà la seva pel·lícula més ambiciosa des de la Lliga de la Justícia, on entraven aquelles baralles entre Superman, Batman i Wonder Woman. Segueixen a l'ombra de Marvel, però amb Flash i Ezra Miller (no passa el seu millor moment d'imatge pública) volen intentar aconseguir aquesta nova empenta. Ho aconseguiran?qualsevol producció deprovoca furor amb tan sols la presentació del títol. És per això que Elemental és una de les més esperades. En una ciutat on conviuen el foc, l'aigua, la terra i l'aire, una jove plena de foc i un paio que flueix descobriran com tenen de molt.Willy Wonka interpretat per. La premisa és atractiva de per si, però queda pràcticament un any per poder veure-la a les sales de cinema. El film, però, no serà com el de. Explicarà la història de com el creador de dolços va conèixer els oompa-loompa. Promet un repartiment de luxe:...

