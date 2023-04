Què se n'ha fet de l'ossa que va matar un corredor de muntanya a Itàlia?

La mort de l'atletaa mans d'una ossa ha fet revifar unmolt candent els últims anys a: què s'ha de fer quan un animal ataca un humà? Papi era unde 26 anys que un bon dia va a sortir a córrer per un bosc del Massís de Brenta, a la província de(Alps sud-orientals), però tot i que li va dir a la seva mare que l'esperés per sopar, mai va tornar.El seu cos es va trobar una setmana després de la desaparició ambal cap, al coll i a l'estómac i ja des d'un primer moment la policia va assegurar que l'havia atacat un animal "molt gros". No va ser fins que es van conèixer els resultats deque es va saber del cert que l'esportista havia estat atacat per una ossa de 17 anys que ja havia protagonitzat atacs similars. L'any 2020 va agredir un pare i un fill que eren d'excursió per la zona.Ara, s'ha pogut capturar l'animal i el debat està sobre la taula: calLes autoritats ja han demanat el sacrifici de l'animal i han tornat a revifar el debat entorn d'aquest tema, que compta amb l'oposició d'animalistes i científics, que demanen prendre una decisió amb més calma. De moment, l'animal ha estat traslladat a un centre de fauna i

