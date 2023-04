Així va ser el caos dels 55 morts per Covid a la residència de Palau-solità i Plegamans

El testimoni d'una supervivent

El sumari del cas que investiga lesperd'usuaris al centre de gent gran Residencial Palau, de Palau-solità i Plegamans , ha relatat, així com manca de comunicació amb els familiars i l'omissió de socors. Una causa que porta el jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell.En l'escrit, al qual ha tingut accés l'emissora local Ràdio Palau, hi ha detallades les versions dels treballadors del centre i dels familiars, que van declarar que, ni per, ni tan sols parlar-hi. Però sobretot una negativa taxativa davant de qualsevol possibilitat de sortir de l'equipament.Unaque també es va fer evident amb lesi el Sistema d'Emergències Mèdiques. En aquest últim cas, la primera connexió no es va produir fins al 4 d'abril de 2020, quan a la residència hi havia. El primerva arribar el 15 d'abril, i des de llavors i fins al 29 d'aquell mateix mes se'n van fer una desena.La documentació ha evidenciat incompliments com la celebració de festes amb mig centenar d'usuaris,-el protocol d'aquell moment-, tal com ha informat TV3 i que ja va avançar El Periódico i Televisió de Catalunya el març de 2022, precisant que el 19 de març va organitzar-se'n una, tot i tenir coneixement d'unentre els assistents. Elsho han recollit com unai, a més, han assenyalat manca de neteja suficient a les habitacions i que no es disposava del material de protecció.En aquest sumari, la policia catalana recull. Va sortir el 7 d'abril de 2020 i, segons la família, presentava símptomes de deshidratació, un aspecte de desnutrició i no reaccionava a les preguntes que li feien. Va aconseguir sobreviure, cosa que no hagués passat si s'hagués quedat a Residencial Palau, tal com ha especificat la família.Pels jutjats de la capital vallesana ja han declarat, tant del CAP local com de Mútuam. El jutgeper un, concretament el director i dos metges, que tenen previst declarar el proper mes de novembre.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor