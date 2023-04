Aquest és l'únic aliment que no caduca mai (i que tothom té a casa)

Sembla impossible. Un aliment que no caduca mai i que, si en disposes en grans quantitats, pot durar a casa fins que siguis vell. Se n'ha trobat en tombes egípcies de milers d'anys d'antiguitat i es podria menjar sense riscos per a la salut. La seva composició fonamentalment de sucre li proporciona una perdurabilitat envejable, sempre que es conservi en les condicions idònies. Es tracta de laL'alta concentració demata els bacteris en un procés anomenat lisi osmòtic, en què trenca la seva membrana cel·lular. A més, el llevat aerotransportat no pot sobreviure-hi a causa delsde la mel, que conté molt poca aigua. Si bé, aquest avantatge es perd si no s'emmagatzema correctament en un recipient tancat. Un altre factor de perdurabilitat és l', ja que dificulta el desenvolupament de microorganismes.A banda de tot això, la mel és un aliment conegut per les seves, gràcies al seu efecte contra els bacteris, que ajuda a editar la infecció de les ferides. Amb tot, però,, ja que els agregats d'aigua, glucosa i altres la converteixen en un producte comercial que no presenta les condicions adequades.

