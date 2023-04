Retiren els càrrecs a Alec Baldwin per matar accidentalment una companya de rodatge

L'actorha quedat lliure dels càrrecs per homicidi involuntari als quals s'enfrontava per matar accidentalment la directora de fotografiaal rodatge de la pel·lícula. Ladel cas ha deixat exempt l'actor, segons informen els seus advocats als mitjans de comunicació nord-americans.Aquesta notícia concorda en el temps amb la represa del rodatge del film, que la productora ha començat aun any i mig després de l'accident mortal d'Hutchins. Els fets produïts elencara generen notícies per l'impacte generat. Cal recordar que Hutchins va morir a causa de les ferides de bala que va patir mentre Baldwin practicava el tir amb una arma durant el rodatge de Rust a Nou Mèxic, als Estats Units.Aleshores,de l'estat de Nou Mèxic va presentar dos càrrecs d'homicidi involuntari contra l'intèrpret per la mort de la directora de fotografia. A més, l'encarregada del protocol de seguretat durant l'enregistrament, Hannah, també va ser acusada d'homicidi involuntari i l'ajudant de direcció David Halls, encarregat de lliurar l'arma a Baldwin, va acceptar un càrrec de delicte menor en un acord amb la Fiscalia.Cal destacar que la productora de la pel·lícula i les autoritats de Nou Mèxic van arribar a un acord el mes passat: la companyia havia de fer front a una multa depels errors de seguretat al rodatge trobats en la investigació dels fets. Baldwin sempre ha negat qualsevol responsabilitat en la tragèdia, tot i ser l'autor del tir i el productor del film, iha mantingut la seva posició d'haver comprovat que els cartutxos amb què havia carregat l'arma eren de fogueig.

