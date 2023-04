Aquest és el motiu per què el temps passa més de pressa quan ens fem grans, segons la física

Passen els anys i cada vegada ho fan més de pressa. Fa dos dies tenies cinc anys menys i no t'expliques com tot ha avançat tan de pressa. De fet, quan eres un infant, semblava que mai hagués d'arribar el moment en què fossis dels grans de l'escola. Si bé, quan vas arribar a ser-ho, tot es va accelerar. Aquest canvi en laés normal i laté la resposta.El temps percebut pel cervell humà i el que va marcant el rellotge són dues coses totalment diferents. I és que factors com l', lesque duem a terme i eldistorsionen aquesta percepció. Així ho explica el professor d'enginyeria mecànica de ladels Estats Units,, que ha examinat la mecànica de la ment humana per aportar una explicació física a aquestes incògnites.Segons ha descobert, el temps és captat per la vista i està estretament relacionat amb el nombre d'imatges mentals que el cervell troba i organitza, una habilitat que s'atrofia amb el temps. És a dir, quan ens fem grans, elsfan que el nombre d'imatges mentals disminueixi.Els, diu Bejan, són moviments ràpids de l'ull durant els quals el cervell processa la informació visual. Ho fa en petits períodes de fixació dels ulls, que són més curts en els nadons que en els adults. La fatiga, però, també influeix en la velocitat d'aquests moviments. Això sí, hi ha maneres d'alentir tot aquest procés, diuen els experts:

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor